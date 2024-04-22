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Meclis'te 23 Nisan heyecanı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 10:43
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde salı günü 23 Nisan nedeniyle Genel Kurul'da özel oturum gerçekleştirilecek. Ayrıntılar A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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