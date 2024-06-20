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Meclis'i yoğun mesai bekliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 11:36
Türkiye Büyük Millet Meclisi, bayram tatili sonrası çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Peki, öncelikli gündem maddeleri neler? Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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Meclis'i yoğun mesai bekliyor
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