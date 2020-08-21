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Mecidiyeköy'de yollar göle döndü! Trafik kilit

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Giriş: 21.08.2020 08:40
Güncelleme:21.08.2020 09:01
İstanbul'un en yoğun bölgelerinden olan Mecidiyeköy, bu sabah yağan yağışa teslim oldu. Su altında kalan yollarda trafik durma noktasına geldi. İşte o görüntüler... İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları oldu. Mecidiyeköy Varyant altı su altında kalırken, araçlar mahsur kaldı. Şişli Mecidiyeköy Varyant altı etkili olan sağanak yağış nedeniyle su altında kaldı.Göle dönen yolda birçok vatandaş araçlarıyla mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar yolda kaldı.Trafik adeta durma noktasına gelirken, bazı vatandaşlar göle dönen yolda zorlukla gitmeye çalıştı..
Mecidiyeköy'de yollar göle döndü! Trafik kilit
Mecidiyeköy'de yollar göle döndü! Trafik kilit
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