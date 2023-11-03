03 Kasım 2023, Cuma
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Mecidiyeköy'de 'şüpheli paket' alarmı
Son dakika haberleri... Şişli'deki Mecidiyeköy metrobüs durağı, şüpheli paket olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan çöp poşetinin içinden hırdavat çıktı.