Mecidiyeköy’de ’şüpheli paket’ alarmı

Son dakika haberleri... Şişli'deki Mecidiyeköy metrobüs durağı, şüpheli paket olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan çöp poşetinin içinden hırdavat çıktı.