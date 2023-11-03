03 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Mecidiyeköy'de 'şüpheli paket' alarmı

Mecidiyeköy'de 'şüpheli paket' alarmı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.11.2023 20:06
Son dakika haberleri... Şişli'deki Mecidiyeköy metrobüs durağı, şüpheli paket olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan çöp poşetinin içinden hırdavat çıktı.
Mecidiyeköy’de ’şüpheli paket’ alarmı
Mecidiyeköy'de 'şüpheli paket' alarmı
Oyuncu Deniz Uğur’dan katil İsrail’e karşı birlik çağrısı
Oyuncu Deniz Uğur’dan katil İsrail’e karşı birlik çağrısı
Gecenin karanlığında ortaya çıktı
Gecenin karanlığında ortaya çıktı
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Lüks araçları Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü
Lüks araçları Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü
Sağanak sonrası Kapalıçarşı’yı su bastı
Sağanak sonrası Kapalıçarşı'yı su bastı
İstanbul’da Robin Hood dehşeti!
İstanbul’da Robin Hood dehşeti!
“Paşa paşa taksiye bin o zaman”
“Paşa paşa taksiye bin o zaman”
Meteoroloji’den 11 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı
Başkan Erdoğan Kazakistan’da
Başkan Erdoğan Kazakistan'da
İstanbul’daki toplu taşımalarda yeni sorun!
İstanbul'daki toplu taşımalarda yeni sorun!
Polat çiftinine ait araçlar emniyete götürülüyor
Polat çiftinine ait araçlar emniyete götürülüyor
Daha Fazla Video Göster