MEB’den meslek liselerine yeni düzenleme!

2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, mesleki eğitime ilişkin gelecek yıl izlenecek politika ve tedbirler de yer aldı. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığı, gelecek yıldan itibaren mesleki eğitim müfredatını sektörün ihtiyaçlarına göre düzenleyecek.

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