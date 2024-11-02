02 Kasım 2024, Cumartesi
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MEB’den meslek liselerine yeni düzenleme!

MEB’den meslek liselerine yeni düzenleme!

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 08:35
2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, mesleki eğitime ilişkin gelecek yıl izlenecek politika ve tedbirler de yer aldı. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığı, gelecek yıldan itibaren mesleki eğitim müfredatını sektörün ihtiyaçlarına göre düzenleyecek.
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