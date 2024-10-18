MEB’den kış saati genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı valiliklere okulların başlama ve bitiş saatlerine ilişkin genelge gönderdi. Genelgede, il bazlı ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatıldı. Okullardaki ders saatleri planlanırken, gün doğumu ve batımı saatleri ile toplumsal şartların göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret edildi.

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