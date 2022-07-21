21 Temmuz 2022, Perşembe
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Mayın temizleme aracı MEMATT'ın özellikleri ne?
Yerli mekanik mayın temizleme teçhizatı MEMATT yurt dışından büyük ilgi görüyor. Yerli mayın temizleme aracının özelliklerine bakacağız. Ayrıntıları A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.