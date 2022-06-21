21 Haziran 2022, Salı
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Mavi yolda ilerleyen bisikletliye araç çarptı! Kaza anı kask kamerasında
Son iki yılda 270'den fazla bisiklet sürücüsü, trafik kazalarında hayatını kaybetti. Kazaların bir bölümü araçların bisikletliler için oluşturulan mavi yola girmesi yüzünden meydana geldi. Samsun'da bisikletiyle mavi yolda ilerleyen 16 yaşındaki çocuğa da otomobil çarptı.