15 Ekim 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Matematik dehası bakkal hesap makinesi kullanmıyor

Matematik dehası bakkal hesap makinesi kullanmıyor

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2024 13:49
Konya'da bakkal işleten 59 yaşındaki Mehmet Saltık yıllardır hesap makinesi kullanmıyor. Üstelik müşterilerinin yaşını saniyeler içerisinde gün saat dakika olarak hesaplayabiliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Matematik dehası bakkal!
Matematik dehası bakkal!
Halı sahada kalp krizi geçirdi
Halı sahada kalp krizi geçirdi
Şehit ve gazi çocukları gökyüzüyle buluştu
Şehit ve gazi çocukları gökyüzüyle buluştu
Tokat’ta altın ceviz yarışması!
Tokat’ta altın ceviz yarışması!
Gasilhanede gözlerini açan cenaze...
Gasilhanede gözlerini açan cenaze...
Gencin tek yumrukla komalık olduğu anlar güvenlik kamerasında
Gencin tek yumrukla komalık olduğu anlar güvenlik kamerasında
Yankesicilik anı saniye saniye kamerada
Yankesicilik anı saniye saniye kamerada
Ağıla girince şoke oldu
Ağıla girince şoke oldu
Bir iz bir umut! Sonar tarama...
Bir iz bir umut! Sonar tarama...
Tacizci şüphelisine meydan dayağı kamerada
Tacizci şüphelisine meydan dayağı kamerada
Tanker minibüs ile çarpıştı
Tanker minibüs ile çarpıştı
Adana’da gastronomi günleri başlıyor
Adana’da gastronomi günleri başlıyor
Daha Fazla Video Göster