Matbaacılar Sitesi’nde yangın

İstanbul Bağcılar’daki Matbaacılar Sitesi’ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. İş yerinin çatısında başlayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için müdahalesi sürüyor.