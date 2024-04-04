Masquerade'den kurtulan tek kişi kan donduran anları anlattı! 29 kişiye mezar olmuştu: İnsanlar kaçmayı bıraktı...

İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin yanarak can verdiği Masquerade isimli gece kulübünün yangınından kurtulan marangoz işçinin ifadesi ortaya çıktı. Facia anlarını anlatan işçi, "DJ kabinin arkasında çok şiddetli siyah dumanlar, alevler yükseldi. O esnada elektriklerin kesildi. İnsanlar bağırmaya başladı. İçerisi karanlık oldu göz gözü görmüyordu" dedi.