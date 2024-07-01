Masmavi deniz, sağlıklı mutfak… Ege mutfağının olmazsa olmazları

Mutfağı oldukça zengin bir ülkede yaşıyoruz. Doğusundan batısına kadar hemen her bölgede damak çatlatan lezzetler var. Ama yaz gelince akla ilk gelen bölge kuşkusuz Ege. Ege'de de özellikle deniz mahsullerinden yapılan yemekler rağbet görüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN