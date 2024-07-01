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Masmavi deniz, sağlıklı mutfak… Ege mutfağının olmazsa olmazları

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 14:05
Mutfağı oldukça zengin bir ülkede yaşıyoruz. Doğusundan batısına kadar hemen her bölgede damak çatlatan lezzetler var. Ama yaz gelince akla ilk gelen bölge kuşkusuz Ege. Ege'de de özellikle deniz mahsullerinden yapılan yemekler rağbet görüyor.
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Masmavi deniz, sağlıklı mutfak… Ege mutfağının olmazsa olmazları
Masmavi deniz, sağlıklı mutfak… Ege mutfağının olmazsa olmazları
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