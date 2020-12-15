Maskesiz yaşam ne zaman? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara tarih verdi

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kara, maskesiz hayata geçiş için tarih verdi. Aşıyla ilgili merak edilenleri de cevaplayan Kara, "En etkili silah aşı" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kara, maskesiz hayata geçiş için tarih verdi.

MASKESİZ YAŞAM NE ZAMAN?

Kara, "Burada bir bizim toplumumuzun yüzde 60'dan fazlasının aşılanmış olması gerekiyor. İki özellikle bu dönemde kurallara sıkı sıkıya uymamız lazım. Tüm bunlar olursa aşı bizim düşündüğümüz kadar koruyucu olursa baktığımız zaman Türkiye'de Nisan ayına kadar kabaca yüzde 60'ı aşılayacağız gibi görünüyor. Sonra kendi aşımız da devreye girince bu rakam daha da yukarıya çıkacak. Temmuz gibi çok iyimser olduğumuzda biraz rahatlamış oluruz." ifadelerini kullandı.

EN ETKİLİ SİLAH AŞI

Bilim Kurulu Üyesi Kara, "En etkili silah aşı" ifadelerini kullanarak akıllarında en ufak bir tereddüt olanlar bize ulaşıp sorsunlar dedi.