13 Ocak 2022, Perşembe
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Maske takmayan grup kasiyeri tehdit etti! Markette maskesiz provokasyon
Son dönemde omicron varyantının da etkisiyle vaka sayıları tam 4 kat arttı. İşte bu ortamda İstanbul'da yaşanan bir olay, duyarsızlığı gözler önüne serdi. Maske takmayan bir grup markete girip provokasyona kalkıştı. Maskesiz grup hem kasiyerle tartıştı hem de tehdit etti.