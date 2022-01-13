Maske takmayan grup kasiyeri tehdit etti! Markette maskesiz provokasyon

Son dönemde omicron varyantının da etkisiyle vaka sayıları tam 4 kat arttı. İşte bu ortamda İstanbul'da yaşanan bir olay, duyarsızlığı gözler önüne serdi. Maske takmayan bir grup markete girip provokasyona kalkıştı. Maskesiz grup hem kasiyerle tartıştı hem de tehdit etti.

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