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Maske kararını protesto edip ALES sınavına girmeyi reddetti

DHA
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Giriş: 02.05.2021 17:58
Güncelleme:02.05.2021 18:08
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ilkbahar dönemi sınavı İstanbul'da başladı. Sınava girmek için Nişantaşı Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen bir kız öğrenci sınav sırasında maskelerin çıkarılacak olmasını protesto ederek ALES'e girmeden salonunu terk etti. Öğrenci, "Dört duvar kapalı alanda, belirli sayıda kişi iki buçuk saat bulunacağız. Birisi evinin konforunda sınav yapacak diye benim hayatımdan bir sene daha gidiyor" dedi.

2021 ALES ilkbahar dönemi sınavı, saat 10.15 itibarıyla başladı. İstanbul'un çeşitli yerlerinde yapılan sınava erkenden gelip okul önünde bekleyenlerin yanı sıra son dakikada koşarak yetişen öğrenciler de oldu. Bazı öğrenciler ise girişlerin sonlandığı saat 10.00'dan sonra gelmeleri nedeniyle sınava alınmadı. Birkaç dakikayla sınavı kaçıran öğrenciler görevlilerle konuşarak, kapıyı açmaları için dil döktü. Tüm ikna çabalarına rağmen içeri alınmadıkları için hayal kırıklığı yaşayan öğrenciler sınava giremeden geri dönmek zorunda kaldı.

Sınava girmek için Nişantaşı Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen bir öğrenci ise sınav sırasında maskelerin çıkarılacak olmasını protesto ederek sınav salonunu terk etti.

İsmini vermek istemeyen kız öğrenci, sağlığının sınavdan daha önemli olduğunun altını çizerek "Sınav salonunda maske çıkarılmasına izin veriliyor. İstediği kadar havalandırılsın. Dört duvar kapalı alanda, belirli sayıda kişi iki buçuk saat bulunacağız. Birisi evinin konforunda sınav yapacak diye benim hayatımdan bir sene daha gidiyor. Bir sene gitmesin istiyorsam hayatım riske giriyor. Ben niye böyle bir seçim yapmak zorundayım. Madem sınav, on binlerce vaka varken ertelenmiyor, hiç değilse maske zorunluluğu kalabilir. Doktorlar saatlerce maskeyle yaşıyor, hepimiz saatlerce yaşıyoruz. Orada sınava giren her birinin, gün içinde saatlerce maske ile dolaştığını biliyoruz. Bunu yapmıyorum diyen sokakta maskesini takmıyor demektir ya da çok az bir kesim evden çıkmıyordur. Eczacılar sabah dükkana maske ile giriyor akşama kadar maske ile çalışıyor. Burada insanlar iki saat test mi çözemeyecek? Oturarak soru çözüyoruz. Bir zahmet bunu öğrenmiş olsalardı pratik yapsalardı. Ama yapacak bir şey yok" dedi.

Sınav süresince maske çıkarmanın serbest olacağının kendilerine daha önceden gönderilen sınav belgesinde açıklandığını da hatırlatan öğrenci, "Sınav belgesinde yazıyor ama daha az vakalarda sınav ertelenmişti. Bu kadar vaka varken 'Herhalde bu yürürlükten kalkmıştır, tam kapanma olacak kadar kötü bir dönemdeyiz' diye düşündüm" dedi.

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