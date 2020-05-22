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Maske corona virüsten ne kadar korur? Doğru maske nasıl takılmalı? İşte hayat kurtaran öneri | Video

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Giriş: 22.05.2020 17:41
Güncelleme:22.05.2020 17:50
Dünyayı kasıp kavuran yüz binlerce kişinin ölümüne milyonlarca kişinin de yatağa düşmesine neden olan corona virüs adeta hayatı kilitledi. Buna rağmen bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyma konusunda duyarsız. Maske ise nefes yoluyla bulaşıp vücudu felç eden korona virüse karşı önemli bir zırh durumunda! Peki, maske corona virüsten ne kadar korur? Maske nasıl takılmalı? İşte yanıtı…

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