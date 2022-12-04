Masayı karıştıracak cevap: İmamoğlu'na 2023 soruldu 'Aday değilim' diyemedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir organizasyonda kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna kaçamak bir yanıt verdi. Vatandaşa, "Allah bilir" diyerek yanıt veren İmamoğlu'nun adaylık konusunda çalışmalara başladığı iddia edilmişti. Geride kalan gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 adaylığını resmen ilan etmiş, İmamoğlu'ndan ise manidar bir paylaşım gelmişti.