Masalsı yolculuk: Doğu Ekspresi! Dünya bu yolculuğu konuşuyor

Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan Doğu Ekspresi son yıllarda Türkiye'nin gözdelerinden biri haline geldi. 24 saatten fazla süren bu yolculuk dünya basının da ilgisini çekti. Fransız AFP haber ajansı, "Masalsı Yolculuk" başlığı altında turistik Doğu Ekspresi'ni tanıttı. İngiliz Independent ise "Dünyanın en güzel 4 tren hattından biri" dedi.