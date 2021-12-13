13 Aralık 2021, Pazartesi
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Masalsı yolculuk başlıyor | İstanbul'dan Doğu Ekspresi
Kars Doğu Ekspresi fiyat 2021 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nin çarşamba günü yeniden sefere başlayacağı açıklandı.