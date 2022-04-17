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Masalsı Hint düğünleri için 7 tır malzeme geldi: 3 gün 3 gece sürecek

AA
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Giriş: 17.04.2022 13:43
Turizm şehri Antalya'da Hint adetlerine göre 700 konuğun katılımı ile gerçekleştirilen, 7 tır malzemeyle binlerce çiçek ve Kapadokya'dan getirilen balonlarla dekoru özel olarak tasarlanan düğün için 450 kişilik ekip görev aldı.
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