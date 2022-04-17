17 Nisan 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Masalsı Hint düğünleri için 7 tır malzeme geldi: 3 gün 3 gece sürecek
Turizm şehri Antalya'da Hint adetlerine göre 700 konuğun katılımı ile gerçekleştirilen, 7 tır malzemeyle binlerce çiçek ve Kapadokya'dan getirilen balonlarla dekoru özel olarak tasarlanan düğün için 450 kişilik ekip görev aldı.