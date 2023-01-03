03 Ocak 2023, Salı
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Marvel kahramanı Hawkeye kaza geçirdi! Jeremy Renner kar kürerken kaza geçirdi
Marvel yapımı süper kahraman film serisi Avengers'taki rolü ile tanınan ünlü oyuncu Jeremy Renner kar kürerken kaza geçirdi. Ters dönen küreme aracını altında kalan oyuncu tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri ünlü oyuncunun durumunun kritik olduğunu açıkladı.