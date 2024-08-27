Mart ayında gelen 'Yaren' leylek göç yoluna çıktı!

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçen 13 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan, bu yıl da mart ayında eşi Nazlı ile birlikte gelen 'Yaren', göç yoluna çıktı.

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