16 Ekim 2024, Çarşamba
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Marmaris'te yüksek gerilim hatlarına helikopterli bakım
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde havada bir helikopterin yüksek gerilim hatlarına bakım yapması vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Önce ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar helikopter su sıkılınca bakım yapıldığını anladıklarını belirtti.