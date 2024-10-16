Marmaris'te yüksek gerilim hatlarına helikopterli bakım

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde havada bir helikopterin yüksek gerilim hatlarına bakım yapması vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Önce ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar helikopter su sıkılınca bakım yapıldığını anladıklarını belirtti.

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