16 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Marmaris'te yüksek gerilim hatlarına helikopterli bakım

Marmaris'te yüksek gerilim hatlarına helikopterli bakım

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2024 09:51
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde havada bir helikopterin yüksek gerilim hatlarına bakım yapması vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Önce ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar helikopter su sıkılınca bakım yapıldığını anladıklarını belirtti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tiroit ilaçlarını turistler kilo vermek için alıyor
Tiroit ilaçlarını turistler kilo vermek için alıyor
Yüksek gerilim hatlarına helikopterli bakım
Yüksek gerilim hatlarına helikopterli bakım
Dram içinde dram! Eşiyle tartıştı cinnet getirdi
Dram içinde dram! Eşiyle tartıştı cinnet getirdi
Temizlik işletmesinde çıkan yangın söndürüldü
Temizlik işletmesinde çıkan yangın söndürüldü
Oltayla tuttu! Gözlerine inanamadı
Oltayla tuttu! Gözlerine inanamadı
İran’da korkutan yangın: 1 ölü 4 yaralı
İran’da korkutan yangın: 1 ölü 4 yaralı
Havza’da yangın: İki ev hasar gördü
Havza'da yangın: İki ev hasar gördü
Tarhunu besin değeri yüksek tarhanayla birleştirdiler
Tarhunu besin değeri yüksek tarhanayla birleştirdiler
Alkollü sürücü hem aracı hem de arkadaşını bırakıp kaçtı
Alkollü sürücü hem aracı hem de arkadaşını bırakıp kaçtı
Çiftlik yangını: Tavuklar ve arılar telef oldu
Çiftlik yangını: Tavuklar ve arılar telef oldu
Rojin Diyarbakır’da toprağa verildi
Rojin Diyarbakır’da toprağa verildi
İstanbul güne sisle uyandı
İstanbul güne sisle uyandı
Daha Fazla Video Göster