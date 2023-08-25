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Marmaris'te otel yangını

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Giriş: 25.08.2023 11:16
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir otelde yangın çıktı. Bir anda gökyüzünü dumanların kapladığı yangın korkuturken, alevler büyümeden söndürüldü.
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