Marmaris’te lojmanda kalan genç adam ölü bulundu

Giriş: 11.09.2025 01:34
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir fast food zincirinin lojmanı olarak kullanılan binada kalan 33 yaşındaki E.T., arkadaşları tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcılık incelemelerinin ardından E.T.’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
