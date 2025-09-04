04 Eylül 2025, Perşembe
Marmaris'te jet-ski ve tur teknesi çarpıştı
Olay, Kızılkum mevkii açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde 2 kadının bulunduğu jet-ski henüz bilinmeyen bir nedenle tur dönüşü yapan gezi teknesine çarptı. Çarpışmanın etkisi ile tur teknesinde hafif hasar meydana geldi. Olayda hafif şekilde yaralanan kadınlar vatandaşlar tarafından kurtarılarak iskeleye çıkartıldı.