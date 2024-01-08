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Marmaris’in ilk bal ormanı! 4 bin fidan toprakla buluştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 16:50
Muğla Marmaris'te 2021 yılında çıkan yangında yanan alanlar bal ormanına dönüştürülüyor. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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Marmaris’in ilk bal ormanı!
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