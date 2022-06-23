Marmaris yangını uydudan görüntülendi! Yanan alanlar gözler önüne serildi

Marmaris'teki orman yangınının bölgeye verdiği zarar NASA uydusuna da yansıdı. 300 ila 400 hektarlık alanda etkili olan orman yangınına müdahale havadan ve karadan sürüyor. Kuş gözlemcisi Gökçe Çoşkun NASA’nın veri tabanından aldığı görüntülerin yanı sıra yağmur radarı, rüzgar ve sıcaklık haritalarını yayımlayan 'Zoom Earth' uygulamasının görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. O görüntülerle yangının büyüklüğü ve bölgeye verdiği zarar da gözler önüne serildi. Öte yandan A Haber ekibi alevlere müdahaleyi yangın söndürme helikopterinden görüntüledi.

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