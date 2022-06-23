23 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Marmaris yangını uydudan görüntülendi! Yanan alanlar gözler önüne serildi

Marmaris yangını uydudan görüntülendi! Yanan alanlar gözler önüne serildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2022 13:35
Marmaris'teki orman yangınının bölgeye verdiği zarar NASA uydusuna da yansıdı. 300 ila 400 hektarlık alanda etkili olan orman yangınına müdahale havadan ve karadan sürüyor. Kuş gözlemcisi Gökçe Çoşkun NASA’nın veri tabanından aldığı görüntülerin yanı sıra yağmur radarı, rüzgar ve sıcaklık haritalarını yayımlayan 'Zoom Earth' uygulamasının görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. O görüntülerle yangının büyüklüğü ve bölgeye verdiği zarar da gözler önüne serildi. Öte yandan A Haber ekibi alevlere müdahaleyi yangın söndürme helikopterinden görüntüledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Marmaris yangını uydudan görüntülendi!
Marmaris yangını uydudan görüntülendi!
7 milyon liralık ilaç vurgunu!
7 milyon liralık ilaç vurgunu!
Dehşete düşüren görüntüler!
Dehşete düşüren görüntüler!
Kirliliğin pençesinde! Neden önlenemiyor?
Kirliliğin pençesinde! Neden önlenemiyor?
Ruhsatsız silah operasyonu
Ruhsatsız silah operasyonu
Başkan Erdoğan’dan başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
A Haber Yangın Yönetim Merkezi’nde!
A Haber Yangın Yönetim Merkezi’nde!
Yem olmaktan kurtulamadı!
Yem olmaktan kurtulamadı!
Korkup bahçeyi yaktı
Korkup bahçeyi yaktı
Rüzgar ne kadar süre etkili olacak?
Rüzgar ne kadar süre etkili olacak?
Anaokulunda 3 çocuk kayboldu!
Anaokulunda 3 çocuk kayboldu!
Diyarbakır’da 2 asker şehit
Diyarbakır’da 2 asker şehit
Daha Fazla Video Göster