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Marmaris İçmeler'de orman yangını! A Haber yangın bölgesinde! Vatandaşlar böyle müdahale etti

A Haber
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Giriş: 27.06.2021 12:37
Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. İçmeler bölgesinde, yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangına helikopter ve arazözlerle müdahale ediliyor. A Haber muhabiri Vural Efecik, canlı yayında yangın bölgesinden son durumu anlattı. Vatandaşların da yangına müdahale ettiği anlar görüntülendi. Bir vatandaşın elindeki ayran bardağıyla alevlere müdahale etmesi dikkat çekti.
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