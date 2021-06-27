27 Haziran 2021, Pazar
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Marmaris İçmeler'de orman yangını! A Haber yangın bölgesinde! Vatandaşlar böyle müdahale etti
Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. İçmeler bölgesinde, yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangına helikopter ve arazözlerle müdahale ediliyor. A Haber muhabiri Vural Efecik, canlı yayında yangın bölgesinden son durumu anlattı. Vatandaşların da yangına müdahale ettiği anlar görüntülendi. Bir vatandaşın elindeki ayran bardağıyla alevlere müdahale etmesi dikkat çekti.