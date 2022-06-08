08 Haziran 2022, Çarşamba
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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay meclis üyesinin sözünü kesti mikrofonunu kapattı
Marmaris Belediyesi Haziran ayı olağan toplantısında eğlence ve yeme içme mekanlarındaki canlı müzik yayın saati sınırlaması tartışılıyordu. Belediye Başkanı Mehmet Oktay Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Ayşegül Mungan'ın mikrofonunu kapatarak konuşmasına engel oldu.