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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay meclis üyesinin sözünü kesti mikrofonunu kapattı

A Haber
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Giriş: 08.06.2022 14:37
Marmaris Belediyesi Haziran ayı olağan toplantısında eğlence ve yeme içme mekanlarındaki canlı müzik yayın saati sınırlaması tartışılıyordu. Belediye Başkanı Mehmet Oktay Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Ayşegül Mungan'ın mikrofonunu kapatarak konuşmasına engel oldu.
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