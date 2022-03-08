08 Mart 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Marmaray'da yumruklar havada uçuştu
Marmaray'da seyahat eden yolcular arasında kavga yumruklu kavga çıktı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı kavga, başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.