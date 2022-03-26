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Marmaray'da maske kavgası! Güvenlikler araya girdi

DHA
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Giriş: 26.03.2022 10:56
Marmaray'da 2 yolcu arasında maske takma tartışması yaşandı. Güvenlik görevlilerin müdahale ettiği tartışma, başka yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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