Marmaray'da kadın yolcu ile güvenlik görevleri kavga etti! O anlar vatandaşların kameralarına yansıdı

Pendik'te Marmaray istasyonunda iddiaya göre başkasının ücretsiz kartıyla binmeye çalışan kadın yolcu ile güvenlik görevleri arasında kavga çıktı. Kadın yolcunun, “Manyaklara bak. Eşim gelecek bunları mahvettireceğim” demesi dikkat çekti. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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