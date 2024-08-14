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Marmaray'da iki grup birbirine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Marmaray'da iki grup birbirine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 18:26
İstanbul Pendik’te Marmaray istasyonunda iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme yumrukların havada uçuştuğu dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgaya karışan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
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