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Marmaray'da ahlak dışı görüntüler! Yolcudan o çifte sert tepki! O anlar kamerada...

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Giriş: 16.08.2023 22:21
İstanbul'da Marmaray'da meydana gelen olay bütün yolcuları şoke etti. Yaşanan olayda, yolcular arasında bulunan genç çiftin öpüşmesi, başka bir yolcuyu çileden çıkardı. Çiftin başına giden yolcu "Ben sizin öpüşmenizi izlemek zorunda mıyım?" diyerek tepki gösterdi. İşte o anlar...
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