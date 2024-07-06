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Marmaray makinisti milli maçı taraftarla beraber izledi... O anlar kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2024 23:11
Bakırköy’de Marmaray’ı durduran makinist Hollanda-Türkiye maçını izleyen taraftarlara eşlik etti. Bir süre maçı izleyen makinist daha sonra oradan ayrılarak seferine devam etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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