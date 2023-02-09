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Marmaray için o hatta 24 saat hizmet kararı

AA
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Giriş: 09.02.2023 09:17
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Marmaray ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının 24 saat hizmet vereceğini bildirdi. Diğer yandan İstanbul’dan deprem bölgesine gidecek 1500 gönüllü için Konya'ya 3 ek yüksek hızlı tren (YHT) seferi yapılacağı duyuruldu.
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