Marmaray için o hatta 24 saat hizmet kararı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Marmaray ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının 24 saat hizmet vereceğini bildirdi. Diğer yandan İstanbul’dan deprem bölgesine gidecek 1500 gönüllü için Konya'ya 3 ek yüksek hızlı tren (YHT) seferi yapılacağı duyuruldu.