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Marmara'da peş peşe depremler! İşte İstanbul'un riskli ilçeleri...

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Giriş: 14.12.2023 09:31
Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde gece saatlerinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ise İstanbul için kritik açıklamalarda bulundu.
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