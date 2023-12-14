14 Aralık 2023, Perşembe
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Marmara'da peş peşe depremler! İşte İstanbul'un riskli ilçeleri...
Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde gece saatlerinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ise İstanbul için kritik açıklamalarda bulundu.