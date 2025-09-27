Marmara’da müsilaj görüldü! Deniz salyası Marmara’ya geri döndü

Marmara Denizi'nde bir dönem büyük bir çevre felaketine yol açan müsilaj yeniden görüldü. Marmara Sivriada'da mercan ekimine giden dalgıçlar denizde yoğun bir müsilaj ile karşılaştı. İşte o görüntüler…

