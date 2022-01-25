25 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Marmara'da kar yağışı tedbirleri | Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kocaeli geçişinde girişler kapatıldı

Marmara'da kar yağışı tedbirleri | Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kocaeli geçişinde girişler kapatıldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.01.2022 10:48
Etkili olan kar yağışı nedeni ile Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kocaeli geçişinde giriş ve çıkışlar kapatıldı. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
Marmara’da kar yağışı tedbirleri
Marmara'da kar yağışı tedbirleri
İBB ait kar küreme aracı arabalara çarparak durdu
İBB ait kar küreme aracı arabalara çarparak durdu
Sürücü seyir halindeyken bayıldı
Sürücü seyir halindeyken bayıldı
Şafak Sezer yolda kaldı
Şafak Sezer yolda kaldı
Vatandaşın bayrak hassasiyeti takdir topladı
Vatandaşın bayrak hassasiyeti takdir topladı
Yalova-Bursa kara yolu kapandı
Yalova-Bursa kara yolu kapandı
İstanbul’da kar kazası: Cip 11 araca çarptı!
İstanbul’da kar kazası: Cip 11 araca çarptı!
Yalova-Bursa kara yolu kapandı
Yalova-Bursa kara yolu kapandı
Trakya’dan İstanbul’a girişler durdu!
Trakya'dan İstanbul'a girişler durdu!
Tarihi yarımada beyaza boyandı
Tarihi yarımada beyaza boyandı
Uğur Mumcu ve Gaffar Okan suikastının yıl dönümü
Uğur Mumcu ve Gaffar Okan suikastının yıl dönümü
İstanbul’da 30 aracın karıştığı zincirleme kaza
İstanbul'da 30 aracın karıştığı zincirleme kaza
Daha Fazla Video Göster