25 Ocak 2022, Salı
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Marmara'da kar yağışı tedbirleri | Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kocaeli geçişinde girişler kapatıldı
Etkili olan kar yağışı nedeni ile Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kocaeli geçişinde giriş ve çıkışlar kapatıldı. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.