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Marmara’da fırtına etkili! Çatılar uçtu, tuğlalar düştü

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Giriş: 29.11.2021 13:12
Marmara'da fırtına etkili oluyor. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle İki katlı evin çatısı uçtu. İzmir'de tadilat halindeki bir binadaki tuğlalar sokağa düştü. Kartepe'den elektrik tellerinin üzerine düşen çatı, ekipler tarafından alındı. Tellerin onarımı için çalışma başlatıldı. Şiddetli rüzgar bölgede etkisini sürdürüyor. İzmir'in konak ilçesinde de benzer görüntüler kayda geçti. Tadilat gören bir otel binasındaki tuğlalar park halindeki araçların üzerine düştü. O anda sokakta bekleyenler yaralanmaktan kıl payı kurtuldu. Bursa İnegöl'de ise lodos nedeniyle simit arabası havalanarak devrildi, arabanın altında kalan esnaf hastaneye kaldırıldı.
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