Marmara’da beklenen yağış Tekirdağ ilçesinde başladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan yağışlar, Süleymanpaşa ilçesinde birçok cadde ve sokakta su baskınlarına yol açtı. O sırada sokakta bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yoğun yağış sebebiyle trafikte de aksamalar yaşandı. İlçede yer yer su baskınları yaşandı.

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