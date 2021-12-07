Marmara’da balıkçıların ağına takıldı! Görenler şoke oldu

Marmara Denizi'nde avlanan balıkçılar ağlarına takılanı görünce şoke oldular. O anlar ise bi bakılıkçı tarafından anbean cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Marmara'da avlanan balıkçıların ağına beklemedikleri bir şekilde caretta caretta takıldı. Akdeniz kıyılarında yaşadığı bilinen caretta carettanın Marmara'da ağa takılması balıkçıları şaşkınlığa uğrattı. Balıkçılar, caretta carettayı ağdan kurtararak tekrar denize saldı.

Balıkçılar, caretta carettayı kurtardığı o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.