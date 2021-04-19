Marmara ve Ege'deki depremlerin ardından korkutan sözler: Olası İstanbul ve İzmir depremlerinin habercisi

Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara Denizi’nde ve Muğla açıklarında meydana gelen depremlerin ardından açıklamalarda bulundu. Dr. Gündoğdu, depremlerin olası İstanbul ve İzmir depremlerinin habercisi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kentsel dönüşüme dikkat çeken Dr. Gündoğdu, “Avcılar çok tehlikeli bir yer. Çok araştırma yapıldı. Büyük bir tehlike altında olduklarını söyleyebilirim” diye konuştu.