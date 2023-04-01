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Marmara ve Ege için yağış uyarısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.04.2023 10:34
Meteorolojiden Marmara ve Ege Bölgesi için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı geldi. Yağış etkili olmaya başladı mı? Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
Marmara ve Ege için yağış uyarısı
Marmara ve Ege için yağış uyarısı
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