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Marmara için tehlike kapıda: Deniz hala soğumadı

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Giriş: 20.10.2021 10:33
Geçtiğimiz yıl Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yoğun mesaileri sayesinde kısa sürede temizlenmişti. Ancak tehlike hala devam ediyor. Marmara'nın hala soğumadığını belirten Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın yeniden ortaya çıkabileceğini ifade etti.
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Marmara için tehlike kapıda: Deniz hala soğumadı
Marmara için tehlike kapıda: Deniz hala soğumadı
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