20 Ekim 2021, Çarşamba
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Marmara için tehlike kapıda: Deniz hala soğumadı
Geçtiğimiz yıl Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yoğun mesaileri sayesinde kısa sürede temizlenmişti. Ancak tehlike hala devam ediyor. Marmara'nın hala soğumadığını belirten Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın yeniden ortaya çıkabileceğini ifade etti.