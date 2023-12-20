Marmara için büyük bir deprem yakın mı? Son depremler İstanbul depreminin habercisi mi?

Marmara Denizi'nde son 1 ayda irili ufaklı bir çok deprem meydana geldi. Ve yine akıllarda aynı soru var. Bu depremler, olası İstanbul depremini akıllara getirdi. A Haber muhabiri Yusuf Gül detayları aktardı.

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