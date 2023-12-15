Marmara Denizi’ndeki sessiz çığlık: Denizanaları! Balık stokları tehdit altında

İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimlerinde görülen denizanası yoğunluğu dikkat çekici boyutlara ulaştı. Peki denizanalarının çoğalmasının nedeni ne? Denizanasıyla müsilaj arasında bir ilişki var mı? İşte tüm detayları…

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