Marmara Denizi’nde poyraz sahili vurdu

Süleymanpaşa ilçesinde gün boyu devam eden poyrazın akşam saatlerinde etkisini artırmasıyla birlikte sahil şeridinde dev dalgalar oluştu. Kıyıya vuran dalgalar, sahil kesimini sular altında bırakarak yürüyüş yollarını kapladı. Serin hava için sahile inen vatandaşlar, dalgaların etkisiyle zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar hızla güvenli alanlara çekilirken, dalgaların boyunun zaman zaman metreleri bulduğu görüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN