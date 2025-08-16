16 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Marmara Denizi'nde poyraz sahili vurdu
Marmara Denizi’nde poyraz sahili vurdu

Marmara Denizi'nde poyraz sahili vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2025 01:24
Süleymanpaşa ilçesinde gün boyu devam eden poyrazın akşam saatlerinde etkisini artırmasıyla birlikte sahil şeridinde dev dalgalar oluştu. Kıyıya vuran dalgalar, sahil kesimini sular altında bırakarak yürüyüş yollarını kapladı. Serin hava için sahile inen vatandaşlar, dalgaların etkisiyle zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar hızla güvenli alanlara çekilirken, dalgaların boyunun zaman zaman metreleri bulduğu görüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Marmara Denizi’nde poyraz sahili vurdu
Seydişehir’de metruk depoda yangın
Seydişehir'de metruk depoda yangın
Gölette kurtarmaya çalıştığı kuzeniyle beraber boğuldu
Gölette kurtarmaya çalıştığı kuzeniyle beraber boğuldu
Eskişehir’de belediye binasında yangın paniği
Eskişehir'de belediye binasında yangın paniği
Fırtına gemi seferlerini iptal ettirdi
Fırtına gemi seferlerini iptal ettirdi
1,5 yaşındaki çocuk balkondan düştü
1,5 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Mesai arkadaşına çekiçle saldırdı
Mesai arkadaşına çekiçle saldırdı
Marmara Denizi’nde poyraz sahili vurdu
Marmara Denizi'nde poyraz sahili vurdu
Tokat’ta otomobil takla attı: 1 yaralı
Tokat’ta otomobil takla attı: 1 yaralı
Çaycuma’da aynı yerde iki kez çıkan yangın korkuttu
Çaycuma'da aynı yerde iki kez çıkan yangın korkuttu
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26. yılı
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılı
Konya’da metruk binada yangın
Konya’da metruk binada yangın
Orman yangını 8,5 saattir sürüyor: Rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor
Orman yangını 8,5 saattir sürüyor: Rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor
Daha Fazla Video Göster