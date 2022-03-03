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Marmara Denizi'nde müsilaj var mı? Uzman isimden flaş açıklama

İHA
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Giriş: 03.03.2022 12:33
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, Marmara Denizi'ndeki müsilaja ilişkin son durumu değerlendirdi. Okyar, "Marmara Denizi'nde evet şu an bir müsilaj var. Geçen seneki gibi etkili olmasını beklemiyoruz, istemiyoruz ve umuyoruz olmaz" dedi.
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